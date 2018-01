Telefônicas: governo pede qualidade O vice-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Luiz Fernando Perrone, avisa: as operadoras de telefonia poderão ser multadas se as metas de qualidade dos contratos de concessão não forem cumpridas. As multas podem chegar a R$ 50 milhões. Perrone admite que algumas operadoras não estão cumprindo todas as metas. O vice-presidente da Anatel disse que no ano passado a entidade trabalhou com a avaliação dos índices de qualidade divulgados pelas próprias operadoras, um ponto questionado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Perrone explicou que em 1999 as operadoras ainda trabalhavam em cima de termos de compromisso e não de metas de qualidade e universalização (expansão da rede), que começaram a valer somente este ano. A fiscalização das metas tem sido feita por amostragem, segundo Perrone. Funcionários da Anatel visitam alguns locais aleatoriamente para conferir se as informações divulgadas pela empresa estão corretas. A entidade está abrindo licitação para contratar uma auditoria que venha a reforçar o trabalho de avaliação dos processos de amostragem dos índices de qualidade das empresas.