Telefônicas reagem aos bancos As tarifas pagas aos bancos pela cobrança de contas já são valores razoáveis. Essa é a resposta das companhias telefônicas à declaração do presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), Roberto Setúbal, feita hoje em São Paulo. De acordo com Setúbal, as concessionárias de serviços públicos, incluindo as telefônicas terão que pagar R$ 1,06 por boleto de cobrança para cobrir o custo dos bancos ou fazer acordos com lotéricas e farmácias. Há cerca de quatro meses, a Febraban vem mandando cartas às operadoras, sugerindo um aumento nas tarifas bancárias. Atualmente, as operadoras pagam cerca de R$ 0,80 por boleto no caixa e aproximadamente R$ 0,40 no débito automático. O último reajuste nessas tarifas foi superior a 150%, no início do ano passado, segundo uma fonte do setor de telecomunicações.