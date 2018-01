Telemar ainda não definiu data para nova assembléia A Telemar vai esperar a decisão da Justiça para marcar uma nova assembléia de acionistas para tratar da reorganização societária da empresa. A terceira assembléia da empresa, que estava prevista para esta segunda-feira, foi suspensa por força da decisão da juíza da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, Valéria Maron, na semana passada. Hoje, a Justiça vai pedir informações à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre os critérios definidos para a votação no encontro. A decisão de sexta-feira passada representou uma reviravolta no processo, que já era polêmico. "A companhia ao longo do tempo tem seguido fortemente a CVM e quando houve um conflito entre a CVM e a Justiça, decidiu-se pelo adiamento até que se esclareça. O despacho dela (a juíza) é muito claro. Por favor, postergue até que se ouça a CVM", disse ontem o presidente da Telemar, Luiz Eduardo Falco, que participou de evento no Centro Cultural Oi Futuro. A decisão judicial foi dada em meio a uma ação movida pela gestora de recursos Polo, contra o fato de os acionistas preferencialistas que também detêm ações ordinárias (caso dos controladores) poderem votar. A CVM já havia analisado o assunto em agosto e deliberou que qualquer detentor de ações preferenciais poderia exercer o voto, independente de ter papéis ordinários ou não. Na prática, isso liberaria, por exemplo, a Previ e o BNDES para votar na assembléia. Perguntado se apesar do atraso seria possível realizar ainda este ano a assembléia, Falco limitou-se a responder que "vai depender de a juíza escutar a CVM" e reavaliar sua posição, indicando acreditar que a decisão da suspensão possa ser revertida. "A empresa não tem nenhuma vontade de desistir do processo. Quer fazer algo efetivamente dentro dos âmbitos legais", afirmou, ressaltando que a Telemar vem seguindo a orientação da CVM. Pela legislação, a CVM tem prazo de até 15 dias para responder ao pedido de informações da Justiça. Acredita-se, no setor, que como a autarquia já havia aprovado a operação tal como vinha sendo executada, provavelmente a CVM enviará à Justiça, antes desse prazo, os pareceres que já havia elaborado sobre o assunto. A assessoria do Tribunal de Justiça (TJ) limitou-se a confirmar nesta segunda-feira que a decisão da magistrada seria publicada na terça no Diário Oficial. Com isso, o prazo para a apresentação das informações por parte da CVM começa a correr a partir de quarta. Já a Telemar tem a partir de quarta para apresentar seus argumentos no âmbito da ação movida pela Polo. Perguntado se a Telemar conseguirá aprovar sua proposta quando a assembléia puder ser realizada, Falco não comentou o assunto. "Sobre se vai ganhar ou perder a gente se exclui porque são movimentos especulativos", afirmou. Colaboraram Mônica Ciarelli e Nilson Brandão Junior