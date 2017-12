Telemar antecipará metas da Anatel A Telemar comunicou que vai antecipar para o ano que vem o cumprimento dos compromissos assumidos para 2003, de modo a poder explorar outros mercados e serviços a partir do início de 2002. Para cumprir as metas estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a companhia prevê a realização de obras em 2001 nos 16 estados em que atua em 9.735 localidades. Desse total, 3.501 não possuem telefonia e passarão a ter terminais individuais ou públicos. Segundo a empresa, o número de telefones públicos na área de atuação da companhia chegará a aproximadamente 700 mil, contra 246 mil na época da privatização, até o final do próximo ano. Além dos R$ 5 bilhões planejados para investimento em 2001, a Telemar ainda vai investir na infra-estrutura para explorar a telefonia de longa distância nacional e internacional e a telefonia celular (bandas D e E). De acordo com o vice-presidente de marketing da empresa, Juarez Queiroz, a empresa divulgará detalhes sobre a criação da subsidiária de call center em janeiro. Queiroz reiteirou que a Telemar está negociando a compra da parte de acesso do iG. "Queremos comprar essa parte de infra-estrutura da Internet. Ela nos dará condições de oferecer vários serviços interligados ao mesmo cliente".