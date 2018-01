Telemar atinge metas da Anatel em 15 Estados A Telemar informa que, na próxima semana, 15 Estados de sua área de concessão terão cumprido as metas de universalização previstas para 2001. Com a antecipação, a operadora chegará a 13,9 milhões de terminais instalados, acima da meta fixada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de 13,516 milhões de telefones. A exceção fica por conta do Pará, que fechará as metas no início de maio. Segundo a Telemar, vários Estados vão superar os indicadores fixados pela Anatel, a exemplo do Rio de Janeiro, com 3,95 milhões de terminais, e Minas Gerais, com 3,1 milhões.