Telemar baixa tarifas de longa distância A Telemar, operadora de telefonia fixa que opera em 16 Estados brasileiros, vai baixar suas tarifas de longa distância nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Todas as ligações de longa distância terão a mesma tarifa, de R$ 0,09 a chamada, independente de sua duração. "A ligação vai custar o mesmo valor da ligação local, em feriados", explica o coordenador de longa distância da Telemar, Leonardo Antonaccio. Apesar de estimar um aumento sgnificativo no trafégo, a companhia não espera aumento na receita durante os dois dias em função do desconto ser elevado.