Telemar: banco vai selecionar sócio A Tele Norte Leste Participações (Telemar) informou hoje a contratação do banco de investimento norte-americano Lazard Frères para selecionar sócios estratégicos que possam agregar valor e tecnologia à operação da empresa. O motivo é que a companhia estuda a possibilidade de venda de participação societária minoritária. De acordo com informações da empresa, a decisão depende das condições oferecidas pelo pretendente e de sua capacidade de inserir a Tele Norte Leste no cenário mundial das empresas de telecomunicações. A decisão partiu dos acionistas controladores da Telemar, a AG Telecom Participações, Asseca Participações, Lexpart Participações e LF Tel. A entrada de um sócio estratégico que tenha fôlego de investimento e tecnologia pode valorizar as ações da Telemar.