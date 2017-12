Telemar é destaque na Bovespa Segundo os especialistas, a saída dos papéis da Telesp do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) não fará com que uma única ação concentre os negócios, pelo menos em um ano. Os papéis da Telesp saíram da composição do índice em razão da oferta por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da Telefónica. Como a operação foi bem-sucedida, com grande adesão, as ações da Telesp foram retiradas do índice, que calcula a variação nas ações mais negociadas da Bovespa. A Bovespa divulgou na sexta-feira a nova composição da carteira, já sem as ações da Telesp. Os papéis da Petrobras têm a maior participação, com 12,3% entre as ações preferenciais e ordinárias. O segundo maior peso ficou por conta de Telemar, que passou a representar 10,6%. Eletrobrás vem em seguida, com 9,9% do índice. Telemar disputa o posto de carro-chefe do mercado O analista Luiz Mann, do Flemings, acredita que será difícil para Telemar registrar maior peso no índice do que a Petrobras em menos de 12 meses. Na opinião dele, não é interessante que a Bovespa tenha uma nova ação que concentre muito os negócios. Segundo ele, a concentração em Petrobras já é alta, entretanto, a Telemar poderá ultrapassar esses papéis no médio e longo prazos. A analista Jacqueline Lison, da Fator Doria Atherino Corretora, acha que a saída da Telesp deixou o mercado menos concentrado. Ela não acredita que a bolsa terá uma ação que se torne o carro-chefe, no curto prazo. Para Jacqueline, o fato de a Telemar não possuir um sócio estrangeiro que faça o mesmo tipo de oferta da Telefónica contribui para a liquidez que os papéis conquistaram nos últimos meses. Para Carlos Eduardo Sequeira, do BBA Icatu, Telemar possui mais chances de alcançar o posto de nova "blue chip" da Bovespa do que Petrobrás. Para ele se algum papel tiver de se tornar a ´blue chip´, esse papel é Telemar. Em sua análise, Sequeira levou em conta o fato de a Telemar possuir um perfil similar ao de Telesp, pertencendo ao setor de telecomunicações. Leia mais a respeito em matéria a seguir.