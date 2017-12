Telemar é multada por descumprir meta de qualidade A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) multou a concessionária de telefonia fixa Telemar por não atender às metas de qualidade referentes ao meses de julho, agosto e setembro do ano de 2000. Dentre as subsidiárias da empresa, a Telerj, do Rio de Janeiro, foi a que recebeu a maior multa, no valor de R$ 636 mil. Outras cinco subsidiárias da Telemar também foram multadas. Ao todo, a empresa deve pagar mais de R$ 700 mil. A maior parte da reclamação dos usuários é referente a demora nos reparos das linhas.