Telemar expandirá telefone sem fio em 2001 A telefonia fixa sem fio é um dos segmentos-alvo da Telemar em 2001. Segundo o diretor de Relações com Investidores da companhia, Roberto Terziani, a empresa estima aplicar cerca de R$ 4 bilhões no período. O executivo ponderou, no entanto, que a cifra ainda está em fase de análise, podendo ganhar recursos adicionais. O montante final depende do orçamento para o projeto de antecipação das metas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de 2003 para 2001. Atualmente, a Telemar está autorizada a oferecer telefones sem fio - tecnologia conhecida como Wireless Local Loop (WLL) - somente em municípios com até 50 mil habitantes. A partir de março, porém, o serviço poderá ser oferecido em qualquer localidade da área da Telemar. A companhia pretende fechar o ano 2000 com 13,5 milhões de linhas instaladas, de acordo com as exigências de universalização estabelecidas pela Anatel. Um dos desafios da empresa para o próximo ano será cumprir a meta de atender a 95% dos pedidos de instalação de linha em apenas quatro semanas. Nos planos para 2003, o prazo diminui para duas semanas. A antecipação das metas legais é um pré-requisito para que a Telemar possa participar dos leilões das bandas D e E de telefonia celular, em janeiro do ano que vem. Os investimentos relacionados a esse projeto não estão fechados, mas sabe-se que a companhia criará uma subsidiária - ainda este mês - para explorar a nova freqüência de 1.8 Gigahertz. Crescimento no terceiro trimestre Enquanto define os detalhes de sua estratégia, a Telemar segue com o objetivo de cortar despesas internas - além da expansão da planta telefônica -, o que vem auxiliando as receitas nos últimos trimestres. A receita líquida consolidada da Telemar totalizou R$ 2,1 bilhões no terceiro trimestre do ano, com crescimento de 8,5% em relação ao trimestre anterior e 31,2% maior na comparação com igual período de 99. O lucro líquido de julho a setembro somou R$ 161,6 milhões, evoluindo 516,5% frente ao mesmo período de 99. A melhora dos resultados, disse Terziani, teve ainda a adoção de processos mais modernos e a digitalização da rede, que ampliou a eficiência interna. Outro ponto foi o aumento de tarifas concedido em 22 de junho deste ano.