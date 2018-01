Telemar lança serviço de acesso à Internet A Telemar, operadora de telefonia fixa em 16 estados, lançou hoje o serviço Vocall, que é um portal de voz na Internet, no qual o cliente pode, por um telefone, consultar informações que estão na Internet. Por meio de um comando de voz, o cliente poderá enviar e receber mensagens, consultar uma agenda e ter acesso a outros serviços, sem clicar no computador, por meio do telefone. É necessário que o interessado no serviço se cadastre primeiro no site (veja link abaixo) para conseguir uma senha. Depois disso, o usuário liga para um telefone e através da identificação da sua voz verifica, por exemplo, seus e-mails. A Telemar não cobrará nenhuma taxa nos primeiros 90 dias de uso da novidade, que está começando a ser utilizada hoje no Rio de Janeiro. Depois desse período, a taxa deve ficar em torno de R$ 5,00 por mês. Em São Paulo, o serviço estará funcionando na próxima sexta-feira, dia 12. Na primeira fase, pelos próximos 90 dias, a expectativa da direção da Telemar é que 60 mil pessoas se cadastrem para utilizar o Vocall em São Paulo e outras 60 mil no Rio. De acordo com o vice-presidente de marketing da Telemar, Juarez Queiroz, o serviço poderá ser utilizado fora da área de concessão da empresa porque os pulsos serão faturados para as companhias de telefonia daquela área. Metas para este ano Segundo Queiroz, o investimento total da Telemar no lançamento do serviço Vocall é de R$ 30 milhões, que a partir de março estará disponível em todo o País. A expectativa da operadora é atingir 500 mil usuários pelo Vocall até julho, e 1 milhão de clientes até dezembro deste ano. Este tipo de serviço foi lançado há oito meses nos Estados Unidos pela ATT e está sendo inaugurado agora no Brasil. De acordo com Queiroz, o objetivo do Vocall "é fidelizar clientes", para se proteger da competição do mercado. A partir de 2002, a Telemar, caso antecipe suas metas, poderá atuar fora de sua área de concessão e em outros negócios de telefonia.