Telemar lançará linha com tecnologia WLL O presidente da Telemar, Manoel Horácio da Silva, anunciou que, a partir de março, a empresa vai vender linhas com a tecnologia WLL (Wireless Local Loop), que não utiliza postes nem fios. O objetivo é concorrer com a Vésper que, a partir de março, não terá mais reserva de mercado - exclusividade de atuação. Serão investidos R$ 1 bilhão para a instalação de 500 mil terminais em toda a área de concessão da Telemar - Rio de Janeiro e outros 15 estados. Além disso, a Telemar planeja investir no próximo ano R$ 3 bilhões para a instalação de 1 milhão de telefones fixos.