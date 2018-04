Telemar lucra R$ 143,2 milhões no trimestre A Telemar holding registrou lucro de R$ 143,2 milhões no primeiro trimestre deste ano, resultado 18,54% inferior ao lucro de R$ 175,8 milhões apurado no mesmo período do ano passado. Segundo comunicado da empresa, o resultado foi obtido pelo aumento da receita com serviços de longa distância, com dados e com remuneração pelo uso da rede, além da redução de custos e despesas. A companhia demitiu 8.000 funcionários em 12 meses até março. Segundo o vice-presidente da empresa, Álvaro dos Santos, a queda do número de funcionários já era prevista devido à redução dos investimentos nos três primeiros meses do ano, após os pesados investimentos do ano passado. No primeiro trimestre, a empresa investiu R$ 400 milhões, com queda substancial em relação ao mesmo período do ano passado (R$ 1,8 bilhão), para um total de R$ 10,1 bilhões investidos em 2001. Santos informou que a redução nos investimentos resulta do fim do Plano de Antecipação de Metas (PAM) negociado com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Outro fator que permitiu a redução do número de empregados foi a consolidação das 16 operadoras do grupo em uma única empresa no ano passado. Do total de recursos aplicados pela Telemar no primeiro trimestre de 2002, cerca de 45% foram alocados em projetos de telefonia celular. A companhia é holding da Oi, operadora celular que vai iniciar suas operações neste ano e, segundo a empresa, já conta com 2 milhões de clientes pré-inscritos. O balanço da Telemar revelou também que a empresa encerrou o primeiro trimestre com uma dívida financeira de R$ 9,361 bilhões, acima dos R$ 8,920 bilhões registrados no quatro trimestre do ano passado. A companhia encerrou o período com um caixa de R$ 1,044 bilhão e, com isso, a dívida líquida consolidada ficou em R$ 8,317 bilhões. Santos disse que os problemas no pagamento de fornecedores observado no início do ano já estão equacionados e garantiu que a empresa não tem nenhum pagamento em atraso. O que houve, segundo ele, foi a necessidade de reconciliar diversas contas devido aos pesados investimentos. "Foram mais de 100 mil notas fiscais de mais de 30 mil fornecedores", resumiu. A Telemar conseguiu 2 milhões de pessoas interessadas em adquirir uma linha de celular da sua controlada Oi. Segundo Álvaro dos Santos, a empresa está "pronta" para iniciar as operações e só depende de autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Santos não sabe informar quando a Anatel vai liberar a operação, mas espera que seja "o mais breve possível". Ele não quis informar os valores, mas observou que a Oi já tem muitos funcionários, 1800 sites instalados com os respectivos aluguéis e todas as despesas inerentes à uma operação de grande porte. "Quanto mais tempo demorar, mais custos teremos", disse Santos. O executivo esclareceu que a empresa pretende utilizar a infra-estrutura da TIM, controlada pela Telecom Itália, para fazer o "roaming" (conexão) com os usuários de telefone em São Paulo. Mas garante que a Oi poderá iniciar as operações independentemente da TIM, só faltando resolver a questão do roaming em São Paulo. Ele é de opinião também que quanto mais tempo a Telemar demorar para liberar a operação, menores serão as chances da Oi transformar em clientes efetivos os dois milhões de inscrições, até porque a empresa não está mais fazendo campanha publicitária maciça de adesão. Pelos dados distribuídos pela empresa, a Oi deverá atingir 500 mil clientes ao final de 12 meses de operação, atuando em 170 cidades em 10 Estados brasileiros. "É o maior projeto de implantação de tecnologia GSM do mundo", comentou. O diretor da Telemar não quis fazer previsão de quando a Anatel vai homologar o processo de antecipação de metas da empresa e permitir que a empresa atue em outras regiões, além de sua área de origem. "Todas as informações que temos é que o processo está indo muito bem", afirmou. O executivo fez questão de declarar que não considera que o setor de telecomunicações esteja em crise generalizada. "O que houve foram alguns problemas isolados e específicos", comentou. Ele considera que a dívida de R$ 10,2 bilhões da empresa "é plenamente administrável" e compatível com a geração de caixa do grupo.