Telemar: mudanças nos números em MG A Telemar-Minas anunciou que irá investir um total de R$ 10 milhões para implantar o oitavo dígito em Minas, a partir da próxima sexta-feira. Segundo informações da empresa, as mudanças irão afetar os 2,8 milhões de terminais instalados em 35 mil localidades do Estado, que irão receber o número 3, na frente do prefixo. O objetivo da mudança será permitir um maior número de combinações telefônicas e seguir a determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Segundo ela, as operadoras de telefonia fixa devem liberar os números de telefones iniciados por 8 até o dia 11 de novembro deste ano e, no próximo ano, os começados por 7, que serão utilizados para novos serviços. Em Minas, a Telemar pretende instalar 3,09 milhões de terminais até dezembro deste ano, chegando a 3,4 milhões de linhas em dezembro do próximo ano. No dia 21 de outubro, será a vez de Pernambuco, que também terá incluído o número 3 na frente do prefixo e no dia 4 de novembro, o Rio de Janeiro, cujas alterações envolvem a inclusão do número 3 na frente dos telefones fixos de sete dígitos que comecem com 3 ou 8.