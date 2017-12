Telemar mudará 400 mil linhas amanhã A partir de zero hora de amanhã todos os telefones do Estado do Rio de Janeiro que começam com 3 ou com 8 ganharão o dígito 3 na frente do número. A modificação, promovida pela Telemar, envolverá cerca de 400 mil linhas. A mudança tem como objetivo aumentar a capacidade de numeração e liberar os números iniciados por 8 para as futuras operadoras das bandas C, D e E de telefonia móvel. As outras 2,3 milhões de linhas operadas pela Telemar no Estado vão ganhar o oitavo dígito no decorrer do ano que vem. Durante a madrugada o serviço de telecomunicações foi parcialmente interrompido no Rio de Janeiro, pois as centrais tiveram de ser desligadas durante uma hora cada uma para as modificações.