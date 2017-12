Telemar mudará 400 mil linhas no Rio A Telemar mudará neste sábado, dia 4 de novembro, a partir do primeiro minuto, as linhas de telefone do Rio de Janeiro iniciadas pelos números 3 e 8. As linhas receberão o número 3 na frente. Serão alterados 400 mil terminais em todo o Estado na primeira fase. Os outros 2,7 milhões de telefones só serão trocados ao longo de 2001. Na primeira fase, 29 bairros da capital do Rio terão a numeração alterada, como Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Flamento e Ipanema; além de 25 municípios do interior, a exemplo de Resende, Porto Real e Volta Redonda. Uma grande campanha publicitária foi feita para divulgar que haverá o acréscimo do oitavo dígito não só nos telefones do Rio de Janeiro, mas também em Minas Gerais e em Pernambuco, onde as alterações já aconteceram. De acordo com a direção da Telemar, o acréscimo do oitavo dígito vai possibilitar a expansão da telefonia e ainda atender a uma exigência da Anatel. A agência determinou que as operadoras de telefonia fixa têm que liberar, ainda este ano, os telefones começados por 8, que serão destinado a outros serviços, como o "trunking". As dúvidas sobre a nova numeração poderão ser tiradas pelo telefone 0-800-56-88-88.