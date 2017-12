Telemar nega mudanças com intervenção A Telemar Participações enviou comunicado à Bovespa esclarecendo que as medidas de suspender o exercício do direito de voto de alguns de seus acionistas (Inepar, Fiago e Macal), anunciadas ontem pela Anatel, não afetam as atividades e operações da companhia nem de suas controladas. A companhia ressaltou ainda que todos os planos de investimentos e planejamento operacional continuarão sendo implementados normalmente. A Telemar Participações se comprometeu, no comunicado, a informar prontamente à Comissão de Valores Imobiliários (CVM), à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e ao mercado em geral quaisquer atos ou fatos relevantes decorrentes destas medidas. No Rio de Janeiro, o diretor de relações com investidores da Telemar, Roberto Terziani, negou que irá ocorrer mudanças de diretores na companhia por conta da intervenção da Anatel. Segundo ele, os quadros da diretoria não serão alterados.