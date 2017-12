Telemar pede registro de oferta e indica nova presidência A Telemar protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na SEC (a CVM norte-americana) o pedido de registro de sua oferta pública secundária de ações. Além disso o conselho de administração da empresa indicará Luiz Eduardo Falco para substituir Ronaldo Iabrudi como principal executivo das empresas Telemar, em seu novo modelo, a partir de 1º de julho. A Telemar divulgou que terá uma nova política de proventos após sua reestruturação societária. Para otimizar a estrutura de capital da Telemar Participações e maximizar valor para os acionistas, será submetida aos órgãos societários competentes proposta de política de distribuição de dividendos, que serão semestrais. Para 2006, serão quitados R$ 3 bilhões, em dividendos e juros, sobre capital próprio, em duas parcelas, sendo a primeira após a efetivação da reorganização societária em curso e a segunda em 2007 após a aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2006 e sem que a distribuição venha a comprometer a estabilidade financeira da Telemar Participações. Exercício de 2007 Para o exercício de 2007 serão distribuídos os mesmos R$ 3 bilhões, a título de dividendos e juros sobre capital próprio, desde que respeitados os demais parâmetros indicados. Nos anos seguintes, a distribuição será de, no mínimo, 80% do fluxo de caixa livre, em bases consolidadas, considerando sempre a estabilidade financeira da empresa.