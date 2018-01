Telemar PN é papel mais recomendado As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telemar continuam sendo as mais recomendada pelas corretoras consultadas pela Agência Estado. Os papéis são indicados por sete das dez corretoras pesquisadas, com preços-alvo que variam de R$ 56,00 (Brascan) a R$ 73,50 (BBV Corretora) por lote de mil ações. A média dos preços-alvo é de R$ 64,37, o que corresponde a um potencial de valorização 78,3% em relação ao fechamento de ontem (R$ 36,10). A maioria das projeções tem prazo de 12 meses para a rentabilidade estimada. Confira a lista com as principais recomendações da semana de dez instituições que acompanham o mercado brasileiro: BES Securities Preço-alvo (R$) sem prazo definido Sudameris Corretora Preço-alvo (R$) a ser atingido até setembro de 2001 Telemar PN 56,32 Emae PN 18,03 Cemig PN 49,00 Petrobras PN 78,43 Aracruz PNB 3,40 Brasil Telecom Par ON 24,98 Embraer ON 18,70 VCP PN 85,00 Gerdau PN 28,88 Light ON 420,34 BBV Corretora preço-alvo (R$) a ser atingido em 12 meses Fator Doria Atherino preço-alvo (R$) a ser atingido até dezembro de 2001 Brasil Telecom Par PN 32,00 Bradesco PN 16,56 Telemar PN 73,50 Telemar PN 63,17 Copel PNB 25,00 Cemig PN 54,00 Tele Centro Oeste Celular PN 9,20 Globocabo PN 3,95 Globocabo PN 3,20 Itaúsa PN 2,79 BBA Icatu preço-alvo (US$) valor justo calculado para o momento Fama Investimentos preço-alvo (R$) a ser atingido em 12 meses CSN ON 40,00 Telemar PN 66,58 Embratel PN 26,84 Brasil Telecom PN 25,38 Perdigão PN 11,98 Guararapes PN 13,11 Telemar PN 30,66 Santista Têxtil 323,10 VCP PN 58,00 Itaúsa PN 3,07 Indosuez W. I. Carr preço-alvo (R$) valor justo calculado para o momento Unibanco preço-alvo (R$) a ser atingido em 12 meses Telemar PN 68,30 Sadia PN 1,90 Sadia PN 1,90 Brasil Telecom Par PN 33,40 Usiminas PNA 14,20 Bradesco PN 17,10 Perdigão PN 22,50 Coteminas PN 233,00 Cemig PN 47,00 Petrobras PN 63,90 Brascan preço-alvo (R$) a ser atingido até julho de 2001 Prosper preço-alvo (R$) a ser atingido em 12 meses Cemig PN 45,00 Petrobras PN 72,50 Pão de Açúcar PN 83,65 Tele Celular Sul PN 6,75 Telemar PN 56,00 Brasil Telecom Par PN 27,50 Vale PNA 68,60 Sadia PN 1,75 Tele Nordeste Celular PN 5,87 Bradesco PN 16,50