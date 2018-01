Telemar promete mais qualidade A Telemar vai criar uma divisão especial para antecipar em dois anos as metas estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para o setor e garantir que possa competir em todo o território nacional a partir de dezembro de 2001. De acordo com a Anatel, que determinou uma série de compromissos de qualidade e quantidade de linhas para as operadoras, quem atender a esses requisitos antes do prazo que termina em 2004, poderá competir livremente no País, sem limites regionais. Corrigindo os erros A Telemar ficou em penúltimo lugar em número de processos abertos pela Anatel pelo não cumprimento de metas no primeiro semestre. "As reclamações da Agência foram por causa da qualidade e não da quantidade", diz o presidente da empresa, Manoel Horácio da Silva, que quer corrigir os problemas apontados pela Anatel até o final do ano. Segundo ele, em junho a Telemar já havia instalado o número de linhas previsto para dezembro. Com isso, hoje os 16 Estados que compõem sua região de atuação somam 11,3 milhões de telefones. A empresa está investindo na troca da rede antiga por uma rede de fibra óptica para melhorar a qualidade da transmissão dos sinais de voz e criar capacidade para transmissões em banda larga. De olho em novos mercados Manoel Horácio garante que a Telemar tem dinheiro suficiente para cumprir esses objetivos. A empresa conta com R$ 1 bilhão em caixa ."Até o final do ano teremos mais R$ 1 bilhão, fruto dos programas de redução de custo", explica o presidente do grupo. A operadora fixa paulista Telefônica, que assumiu a antiga Telesp, também conta com a antecipação de metas para poder atuar em outros Estados a partir de 2002. De acordo com o presidente da operadora, Fernando Xavier, a previsão é chegar a dezembro com 12 milhões de telefones, ou 25% a mais do que era previsto pela Agência.