Telemar quer concessão na mesma área de atuação O presidente da Telemar, Manoel Horácio Francisco da Silva, disse que é muito importante para a empresa arrematar nos leilões do Serviço Móvel Pessoal (SMP) uma concessão na sua área de atuação. "Temos toda uma infra-estrutura já montada, toda uma organização já implantada, o que significa que o custo de operar uma banda D ou E será mais barato para a Telemar do que para qualquer outra operadora que venha competir comigo na minha região", explicou. Isso significa, de acordo com Horácio, que a Telemar terá mais fôlego para dar um lance maior pela concessão nos leilões das bandas D ou E. Na opinião dele, o preço mínimo fixado pelo governo para as bandas C, D e E está elevado. "O fato de poucos interessados terem aparecido para o depósito de garantias para a banda C é uma prova de que o preço mínimo está caro", afirmou o presidente da Telemar. "Se você analisar o modelo de negócios, dependendo do preço que se pagará pelas licenças, os retornos poderão não ser suficientes", completou. Horácio disse ter certeza de que a Telemar sairá vencedora de uma licença nas bandas D ou E na sua área de atuação. "Embora tenha sempre um limite para o ágio, é muito difícil que novos operadores consigam chegar a um ágio próximo do nosso na região que atuamos", disse. Em relação a São Paulo, Horácio disse que o processo será mais competitivo para se ganhar uma licença. "Nós temos chances, mas não sei que chances. Vai depender se quisermos ser mais agressivo ou não no lance durante o leilão", disse. Segundo ele, São Paulo é outra região estrategicamente importante para a empresa, daí a associação com a Brasil Telecom. "São Paulo é um grande gerador de tráfego e, pensando no mercado corporativo, é preciso que a nossa atuação ultrapasse barreiras e sejamos competitivos também em São Paulo", afirmou. Liminar - Horácio espera que o governo consiga derrubar hoje a liminar que suspende o leilão da Banda C do Serviço Móvel Pessoal (SMP). "Espero que o processo como um todo não seja atrasado", disse. Para Horácio, se for resolvida hoje a questão da liminar e em uma semana o leilão da banda C acontecer, ainda assim a concorrência não será muito forte. Caixa - Horácio informou que a Telemar entrou em 2001 com um caixa de R$ 2 bi. Esse caixa elevado vai permitir a empresa, juntamente com outras fontes de recursos, a atender as necessidades de investimentos para 2001 (de R$ 5 bi), além de participar dos leilões do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da telefonia celular, sem precisar recorrer a emissão de ações ou títulos no mercado ou da entrada de um investidor estratégico. "A geração de caixa neste ano será muito forte, o que nos permitirá participar dos leilões das bandas D ou E e também investir em transmissão de dados fora da nossa região", explicou. Segundo ele, os fornecedores de tecnologia, por exemplo, vão financiar entre 100% e 130% do valor. Horácio informou que a Telemar tem apenas 10% de endividamento. "Ou seja, podemos ir muito além desse patamar de dívida", disse. Do empréstimo de R$ 2,7 bi já conseguido no BNDES, Horácio disse que já foram liberados R$ 1,4 bi. "Neste ano, será liberado a parcela de R$ 1,3 bi", disse.