Telemar quer instalar 16,6 milhões de linhas A Telemar encontrou o maior dos desafios das empresas do setor de telecomunicações criadas com a privatização da Telebrás. A avaliação é do especialista Flávio Dania, que elaborou um estudo sobre a companhia com exclusividade para a Agência Estado. Operadora de telefonia fixa em 16 Estados, a Telemar quer atingir neste ano 16,6 milhões de linhas instaladas, duas vezes mais do que em junho de 1998, ano da venda da estatal. Hoje, as ações da Telemar são as mais negociadas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), ocupando o posto deixado pela Telebrás. Em 2001, a companhia pretende consolidar diversas iniciativas, com investimento previsto de R$ 5 bilhões. "A prioridade é antecipar as metas fixadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)", afirma Dania. Segundo ele, os passos futuros da companhia dependem desse fator. Se as empresas cumprirem com antecedência as metas estabelecidas pela Anatel, poderão prestar serviço de telefonia celular em qualquer área a partir de 2002. Além disso, estão liberadas para concorrer em telefonia fixa e em longa distância com os demais prestadores desses serviços. A maior parte dos investimentos previstos para este ano, de R$ 3,5 bilhões, está concentrada na expansão e modernização da planta. Adicionalmente, serão investidos R$ 1,5 bilhão em transmissão de dados, incluindo redes especializadas de comunicação, infra-estrutura de transmissão (backbone), bem como em diversos sistemas dedicados da empresa. Recentemente, a empresa divulgou que até novembro de 2000 o número de linhas em serviço já alcançava 11,6 milhões, um aumento de 49% desde dezembro de 1998. Telemar-Rio tem o maior número de linhas instaladas A operadora Telemar-Rio tem o maior número de linhas instaladas entre as regiões onde a Telemar atua. Apesar de ser a segunda em receita, a Telemar-Rio possui a pior margem de Ebitda - geração operacional de caixa. Mas, segundo Dania, a operadora mostrou melhora nos últimos números divulgados em setembro do ano passado. Isso permitiu, inclusive, o incremento da margem de Ebitda da holding Telemar, que atingiu 54% no período - a melhor de todos os trimestres anteriores. "A Telemar informou confiar que, em 2001, a Telemar-Rio terá indicadores próximos aos das demais operadoras."