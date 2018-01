Telemar quer liderar transmissão de dados até 2005 O presidente da Telemar, Manoel Horácio Francisco da Silva, disse hoje à Agência Estado que a empresa tem como meta ser líder no mercado de transmissão de dados até 2005, detendo uma participação de 23% no setor. Hoje, a Embratel é o líder do mercado, com um "market share" de 47%. "A Embratel é lider porque ela detém o direito de atuar sozinha em nível nacional. Até 2005, ela vai diluir essa participação com todos os concorrentes que vão entrar", afirmou. "Vamos mostrar aos investidores que o nosso plano é chegar em 2005 com 23% do mercado de dados." O presidente da Telemar está em Nova York, com praticamente toda a diretoria da Telemar, para fazer uma apresentação a analistas e investidores dos planos estratégicos da empresa nas áreas de dados, Internet e de telefonia de longa distância. Segundo ele, o mercado de dados é o mais promissor no Brasil, devendo crescer a uma taxa de 32% ao ano até 2005. "Mas o volume transmitido crescerá mais do que isso, pois os preços estão caindo e deverão cair mais ainda com o acirramento da competição a partir de 2002", disse o executivo. Investimentos - Ele informou que a Telemar irá investir R$ 1,5 bi em 2001 apenas na expansão da transmissão de dados dentro da área de atuação da concessionária, ou seja, nos 16 Estados (do Rio de Janeiro ao Amazonas). O presidente da Telemar informou que a empresa não pretende fazer novos lançamentos de ADRs ou de títulos de renda fixa no mercado internacional para dar sustentação aos projetos de investimentos em 2001. A Telemar deverá fazer investimentos globais de R$ 5 bi em 2001, dos quais R$ 3,5 bi representam todo o plano de antecipação de metas em voz dentro da região de atuação. "Mas essa quantia não inclui os investimentos que vamos fazer nos leilões de concessões do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e também no mercado de transmissão de dados fora da nossa área de concessão", disse o presidente da empresa. ADRs - Manoel Horácio disse que a apresentação dos projetos estratégicos da empresa a analistas e investidores em Nova York tem como objetivo incentivar mais ainda a negociação dos American Depositary Receipts (ADRs) da Telemar. Segundo ele, os investidores estrangeiros detêm metade do capital negociado da Telemar, seja através de ADRs ou de ações no mercado local via Anexo IV. Atualmente, o ADR da empresa tem o segundo maior giro entre os papéis brasileiros no mercado norte-americano, ficando atrás apenas dos recibos de Telebrás. Sem parcerias - Manoel Horácio garantiu que não está nos planos da empresa a entrada de um operador estratégico internacional. Indagado sobre a possível compra de participação da Telecom Italia no capital da Telemar, Horácio respondeu: "Nós não precisamos desse investidor." Segundo ele, a Telemar tem um plano estratégico muito bem definido, uma competência operacional forte e uma administração profissional. "A entrada da Telecom Italia ou qualquer outro operador estratégico internacional não tem nada a ver com a sobrevivência da companhia", disse.