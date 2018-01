Telemar-Rio: produtos de convergência na web A Telemar-Rio investiu R$ 100,00 milhões para o desenvolvimento de 13 novos produtos inteligentes que vão aumentar a convergência entre a Internet e a telefonia fixa. Os usuários poderão utilizar a rede, inicialmente, para programação de serviços como o siga-me (transferência do número do telefone para outro terminal para o recebimento de chamadas) e agenda. O objetivo da empresa é aumentar ao máximo a mobilidade do telefone fixo, com programações de transferência de chamada e até mesmo de reconhecimento do remetente da ligação pelo toque do telefone. Outra meta é elevar também o tempo de utilização do aparelho pelo cliente. Os serviços estão sendo inicialmente implantados nos bairros de Ipanema, Leblon e São Conrado, na zona Sul do Rio, além de Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. O diretor superintendente da Telemar-Rio, José Fernandes Pauletti, disse que a holding T elemar pretende transformar a operadora do Rio na mais moderna entre as 16 empresas do grupo do País. Os novos serviços convergentes, segundo ele, agregam valor à linha telefônica e possibilitam à empresa a concorrência com as operadoras de telefonia celular.