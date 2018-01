Telemar tem lucro líquido trimestral de R$ 204 milhões A Telemar, um dos principais grupos de telecomunicações do Brasil, fechou o segundo trimestre do ano com um lucro líquido de 204 milhões de reais, frente aos R$ 78 milhões obtidos no mesmo período de 2004. A cifra também se compara positivamente com o lucro líquido de R$ 193 milhões registrado no primeiro trimestre do ano, informou a empresa. A alta do segundo trimestre equivale a 0,53 real por ação, ou 0,22 dólar por ADR. Entre abril e junho, o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) foi de R$ 1,664 bilhão, o que significa uma alta de 11,4% em reais frente a um ano atrás. O faturamento bruto consolidado no segundo trimestre foi de R$ 5,815 bilhões e superou em 9,4% o do segundo trimestre de 2004. O faturamento líquido consolidado foi de R$ 4,123 bilhões, com uma alta de 3,0% frente ao primeiro trimestre de 2005 e de 8,6% com relação ao segundo trimestre de 2004. No primeiro semestre, o lucro líquido foi de R$ 397 milhões, com um aumento de 32,8% frente à primeira metade de 2004. O faturamento bruto do grupo foi de R$ 11,4 bilhões e superou em 9,5% o do primeiro semestre de 2004. No fim de junho, o grupo tinha 23,7 milhões de clientes, com um crescimento de 3,5% frente ao fim do primeiro trimestre. A projeção do grupo é encerrar o ano com investimentos totais equivalentes a cerca de US$ 1 bilhão.