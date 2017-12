Telemig Celular lança novos serviços A Telemig Celular lançou hoje novos serviços voltados para a área de entretenimento, fornecendo som, imagem e informações ao cliente. O primeiro deles, denominado "toque musical", permite ao usuário personalizar o toque do telefone para identificar ligações, com alguns hits do momento. A princípio, a empresa irá oferecer dez toques diferentes, além dos já existentes nos aparelhos, sem a necessidade de cadastrar-se. O cliente terá que ter apenas o aparelho compatível com a função. Outro serviço será o chamado "ao vivo", que possibilitará ao cliente ouvir os principais lances dos jogos de futebol de seu time de preferência. Há também a "busca", com informações atualizadas sobre horóscopo, loteria, previsão do tempo e cotação do dólar no momento em que forem solicitadas. A operadora promete também oferecer ícones, com figuras personalizadas, para identificar amigos ou familiares sempre que for feita uma ligação para o cliente. Com exceção do recebimento de mensagens pelo celular, que não será cobrado, os serviços de entretenimento da Telemig Celular terão uma tarifa que varia de R$ 0,19 até R$ 1,90 por mensagem recebida. Já os serviços de envio de notícias e informações obedecerão a um pacote de cobrança dependendo do número de notícias que o cliente queira receber.