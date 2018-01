Telemig lança serviço de chat por celular A Telemig Celular lança na próxima sexta, dia 12, o Chat, novo serviço da linha i.telemigcelular. O ´Chat´ conectará salas de bate-papo da Internet com aparelhos celulares digitais que possuam a função de envio de mensagens. O serviço também poderá ser acessado pelo portal da operadora (ver link). Segundo a gerente de inovações, Daniela Frota, a Telemig Celular disponibilizará 50 salas de bate-papo para seus assinantes. As mensagens de solicitação de informações e a navegação serão gratuitas, mas as mensagens enviadas para as salas de bate-papo custarão R$ 0,15. O valor é promocional e terá validade por seis meses.