Telep Celular: Fator recomenda troca após ajuste A analista da Fator Doria Atherino Corretora, Jacqueline Lison, está recomendado aos acionistas da Telesp Celular que mantenham sua posição no papel até que a cotação se ajuste ao prêmio oferecido pela Portugal Telecom na operação proposta de troca por Brazilian Depositary Receipts - BDR (veja mais detalhes nos links abaixo). De acordo com relatório divulgado pelo banco, os investidores devem esperar que o valor do papel no mercado alcance um preço próximo a R$ 21 por lote de mil PN (preferenciais, sem direito a voto). Então, após atingida esta cotação, o conselho de Jacqueline é a troca por posições em outras empresas de telefonia celular com melhor potencial de valorização, para quem não quiser ficar em um papel com perfil global e de negociabilidade reduzida. Ela destacou para essa transação Tele Centro Oeste, Telemig Celular Participações e Tele Nordeste Celular. No pregão da última segunda-feira (21), as ações PN da Telesp Celular encerram o dia cotadas a R$ 17,96, após valorização de 13,74%.