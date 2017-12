Telepar cumprirá em 2001 as metas de 2003 A Telepar Brasil Telecom pretende instalar, no próximo ano, 653 mil novos terminais no Paraná, antecipando as metas previstas para 2003. O investimento na ampliação e melhoria da qualidade do sistema de telecomunicações no Estado será de R$ 813 milhões, 21% superior ao investido este ano e 122% a mais que o investimento de 99. "Seremos mais agressivos", disse o presidente da regional sul, Juan Ramon Aviles. Este ano foram instalados 600 mil terminais, chegando à marca de 2 milhões de telefones instalados no Estado. A meta estabelecida pelo contrato de concessão era de chegar ao final de 2001 com pouco mais de 1,8 milhão de terminais. Os investimentos deste ano foram de R$ 670 milhões. De acordo com Aviles, a média paranaense é de 22,5 telefones por grupo de 100 habitantes, para uma média nacional é de 18 telefones para cada 100 habitantes. Dos novos telefones a serem instalados no próximo ano, a maioria será destinada a Curitiba, região metropolitana e litoral, com 319 terminais. Parte dos recursos serão financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a outra parte é do caixa da própria empresa. Segundo Aviles, a Telepar Brasil Telecom ficou, pelo segundo mês consecutivo, no primeiro lugar em atendimento às metas de qualidade estabelecidas pela Anatel, conseguindo a melhor marca em 31 dos 35 itens. A previsão do presidente é que até junho de 2001 a lista de inscrição esteja totalmente atendida no Estado.