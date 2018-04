Telerj é multada por descumprir meta de qualidade A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) multou em R$ 590.639,81 a Telecomunicações do Rio de Janeiro (Telerj), subsidiária da Telemar Norte Leste. A operadora fluminense descumpriu o indicador de qualidade "taxa de atendimento de solicitações de mudança de endereço de usuários residenciais em até três dias úteis" referente ao mês de maio de 2000. Antes da aplicação da sanção, a empresa havia sido advertida em abril do mesmo ano pelo descumprimento dessa meta. De acordo com a nota distribuída no início da noite pela agência, o Artigo 13 do Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) determina que as concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) atendam às solicitações de mudança de endereço em até três dias úteis, contados de sua solicitação, em 95% dos casos, a partir de 31 de dezembro de 1999; e, em 96% dos casos, a partir de 31 de dezembro de 2001. A sanção é resultado de um Procedimento de Apuração por Descumprimento de Obrigações (Pado) instaurado em 2000, e foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 12 de julho e retificada no DOU do dia 19 de agosto, devido a erros em sua redação.