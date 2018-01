Teles mantém atratividade O setor de telecomunicações continua sendo recomendado pelos analistas de investimento como um dos mais promissores. O investidor, no entanto, deve fazer avaliação cuidadosa de cada empresa, quando for comprar diretamente ações. Os fundos de investimento setoriais, que atuam na área, são melhor opção para o investidor de pequeno e médio porte. Mas verifique se o fundo tem um administrador de reconhecida competência, e se o fundo tem um rendimento compatível com seu nível de risco no longo prazo. O ranking da Anbid pelo índice de Sharpe ajuda nesta avaliação. Como apurou a repórter Sophia Camargo Liberali, Luiz Mann, da Fleming Graphus, lembra que ainda há uma forte demanda por serviços básicos e mais sofisticados de telecomunicações, e que a recuperação da economia deve impulsionar ainda mais o setor. As empresas também estão mostrando fôlego para investir e capacidade para escolher estratégia de atuação no mercado. Telemar é destaque Telemar se destaca entre as recomendações dos analistas. Clodoir Gabriel Vieira, da Assessoria de Investimentos da Corretora Souza Barros, lembra que o papel está barato, por conta da queda das Bolsas de Valores no ano. Jair Santiago, analista do Banco Brascan, destaca o enorme mercado da empresa, maior operadora em termos de território e população no País. A Telemar atende 16 Estados no País, concentrados na Região Norte, Nordeste e Sudeste. Mann, da Fleming Graphus, completa apontando a demanda reprimida do mercado como o principal motivo para o potencial de valorização do papel. No aspecto negativo, a empresa não possui um sócio internacional, lembra Mann. Isso pode prejudicar o desempenho da companhia na disputa global, porque não tem uma fonte mais barata de capital se necessitar de dinheiro para bancar investimentos. E isso preocupa principalmente porque a área coberta pela empresa exige investimentos muito grandes, completa Clodoir Vieira. Embratel ganha com transmissão de dados Apesar da competição acirrada, a Embratel é bom investimento para os analistas, especialmente pelo potencial de crescimento de transmissão de dados. Vieira diz que a receita de Internet cresceu 100% nesse primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Mann concorda que ela é a empresa atualmente mais bem-preparada para fornecer esse tipo de serviço, mas lembra que, como detém 60% do mercado, deve sofrer com os ataques da concorrência. Veja abaixo o ranking da Anbib com base no índice de Sharpe, para melhor avaliar os fundos de ações que podem ser de seu interesse.