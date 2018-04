Teles não melhoram atendimento, diz DPDC A segunda audiência pública da semana na Câmara dos Deputados, para discutir as panes no serviço de banda larga Speedy, da Telefônica, serviu para ampliar as queixas em relação aos serviços de telecomunicações em geral. O representante do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça, Amauri Martins de Oliva, disse que as empresas de telecomunicações insistem em não melhorar o atendimento aos consumidores.