Teles pressionam Bovespa, mas índice garante mês robusto A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou o último pregão de abril em baixa, refletindo a queda das ações de telecomunicações e uma realização de lucros incentivada pela fraqueza em Wall Street, mas acumulou fortes ganhos no mês. O Ibovespa, principal índice da bolsa paulista, caiu 0,55%, para 48.956 pontos nesta segunda-feira, 30. Em abril, a alta acumulada foi de 6,9%, elevando a valorização no ano para 10%. O volume no pregão, espremido entre o final de semana e o feriado nacional do Dia do Trabalho, cresceu com a contabilização dos últimos boletos e chegou a R$ 3,2 bilhões. O diretor da Global Financial Advisor, Miguel Daoud, classificou a realização de lucros como uma "oxigenação" da bolsa após sucessivos recordes. Em abril, o Ibovespa superou 49 mil pontos pela primeira vez na história. Ações de telecomunicações foram o destaque do dia, após a Telefónica anunciar, no final de semana, ter adquirido juntamente com instituições italianas o controle da Telecom Italia. Inicialmente, as ações decolaram pela perspectiva de consolidação do setor no País. Mas incertezas sobre a gestão da Vivo e da TIM, apesar de a Telefónica ter afirmado que será separada, e receio de alguma contestação pelos órgãos de defesa da concorrência pesaram nos negócios. As ações preferenciais da Vivo encerraram em alta de 0,43%, a R$ 9,40, após terem decolado 7,7% no início do dia. "(A notícia) é boa, porém traz alguma volatilidade. Principalmente considerando que as ações tinham subido muito" recentemente, afirmou Kelly Trentin, analista da corretora SLW. A notícia chega em um setor já em efervescência pela especulação de uma fusão entre a Oi (antiga Telemar) e a Brasil Telecom. A analista lembrou também que os papéis vinham avançando pela expectativa de que a Telefónica pudesse adquirir a parte da Portugal Telecom na própria Vivo. "Agora isso ganha um grau de incerteza", acrescentou. Os papéis ordinários da Vivo caíram 4,6%, a R$ 16,50. No Brasil, a Telefónica divide com a Portugal Telecom o controle da Vivo. A Telecom Italia detém o controle da TIM Brasil e possui participação na Brasil Telecom, mas está afastado da gestão. Brasil Telecom em alta As ações preferenciais da TIM derraparam 3,95%, a R$ 7,30, e as ordinárias tiveram o pior desempenho do Ibovespa, com baixa de 9,05%. Por outro lado, as ações ordinárias da Brasil Telecom estiveram entre os destaques de alta na bolsa paulista, avançando 3,57%. As preferenciais subiram 0,69%. A Ativa Corretora avaliou a notícia da Telefónica como positiva para o setor, "com potencial de redução da dinâmica competitiva no País e conseqüente espaço para recuperação de rentabilidade por parte das operadoras". "Considerando as alternativas de consolidação para os demais players do setor, acreditamos que o grupo mexicano (Telmex/America Móvil) deverá estudar a possibilidade de expansão via outras operações no País", acrescentou a corretora em relatório. "Telemar e Brasil Telecom poderiam ser alternativas de investimento, porém cabe lembrar que a Telefónica passa a ser acionista indireta da Brasil Telecom, o que poderá ser um empecilho para o avanço dos mexicanos nessa direção", concluiu.