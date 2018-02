Teles vão discutir banda larga com Costa na próxima semana

O presidente da Telefônica, Antonio Carlos Valente, disse nesta quinta-feira, 5, que na próxima semana os presidentes das empresas de telefonia fixa e celular vão se reunir com o ministro das Comunicações, Hélio Costa, para apresentar uma proposta de implantação do Plano Nacional de Banda Larga.

No início do mês passado, o ministro havia pedido às empresas que fizessem um levantamento do custo para a expansão do acesso à internet em alta velocidade no Brasil. A meta do Ministério é chegar a 2014 com 90 milhões de acesso em banda larga, sendo 30 milhões pela rede fixa e 60 milhões pela rede móvel.

Hoje no Brasil existem 13,5 milhões de acessos pela rede fixa e 6,5 milhões pela rede móvel. Uma outra proposta vem sendo elaborada por técnicos do governo para o mesmo plano.