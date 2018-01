Telesp amplia serviços WAP Agora os clientes da Telesp Celular das regiões de Bauru, Marília e Presidente Prudente também podem contar com o serviço de Internet de bolso - o serviço WAP. A operadora está ampliando a sua rede digital na região. Para a expansão da rede digital, a Telesp Celular está investindo mais de R$ 50 milhões. O objetivo é proporcionar aos clientes a mobilidade e a qualidade de serviços do sistema digital CDMA. Com esse investimento, a empresa amplia a área de cobertura digital CDMA nessas regiões, atendendo o total de 32 municípios do oeste do Estado de São Paulo até o final do ano. Desta forma, a Telesp Celular garante que seus clientes possam se deslocar facilmente pelas principais rodovias e cidades do Estado de São Paulo, garantindo a comunicação sem interrupções e, inclusive, o uso do serviço WAP. As principais rodovias que ligam as regiões de Bauru, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba - entre elas a Castelo Branco, Raposo Tavares, Marechal Rondon e João Ribeiro de Barros - contam com uma cobertura que permite aos clientes da Telesp Celular se comunicarem normalmente durante a viagem sem perda do sinal. Novas Estações Rádio Base (ERBs) estão sendo instaladas para cobrir toda a extensão dessas estradas, no total de 830 quilômetros até o final do ano. Com a ampliação da rede digital CDMA nessas regiões, será possível que um cliente saia da Capital e vá até Presidente Prudente ou Araçatuba fazendo ou recebendo chamadas pelo celular e utilizando o serviço WAP.