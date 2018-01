Telesp: analistas recomendam venda Jacqueline Lison, da Fator Doria Atherino Corretora, recomenda a troca dessas ações por papéis de outras teles que, segundo ela, "são tão atrativas quanto a Telesp". Ela cita Telemar, Brasil Telecom (antiga Tele Centro Sul), Celular CRT e Tele Nordeste Celular. Para Jacqueline, a troca de Telesp por BDRs da Telefónica traz diversas inseguranças. A principal questão é que os investidores estariam trocando um mercado local por um mercado global, embora seja conhecida a capacidade de crescimento do mercado interno. O analista Carlos Eduardo Sequeira, do BBA Icatu, também recomenda a venda das ações de Telesp, apostando em outros papéis do mesmo setor. Sequeira destacou que existem dois principais tipos de investidores: os estrangeiros, que apostam no Brasil, e os locais, que querem acompanhar as empresas. Na opinião do analista, a troca de Telesp por BDR de Telefónica somente fará sentido para aqueles que quiserem diversificar o risco, comprando papéis de uma empresa estrangeira. Ele lembrou que Telesp não reflete mais o mercado brasileiro, pois está atrelada ao desempenho da Telefónica. Além disso, deve perder liquidez - facilidade de negociação - com a saída do papel do Índice Bovespa. Um fator que ainda não está claro nesta questão da liquidez dos papéis é a movimentação dos fundos de pensão. Como lembra o superintendente de Renda Variável do Itaú, João Busato, alguns fundos de previdência privada podem preferir não fazer a troca, porque os BDRs são considerados, do ponto de vista de tributação, como investimentos estrangeiros, e por isso pagam uma alíquota maior de impostos. Se houver resistência por parte destes investidores e de outros, a Telesp até poderá manter um volume de negócios relevante, que não comprometa os interesses do investidor. Mas ninguém sabe ainda qual será a adesão ao programa de troca. Veja também a opinião do analista do BankBoston (link abaixo).