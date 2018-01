Telesp: aumenta pressão de venda As ações do setor de telecomunicações estão sofrendo um grande processo de realocação dos recursos. A aprovação, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do lançamento de R$ 24,7 bilhões em Brasilian Depositary Receipts (BRDs) pela Telefónica, em troca pelas ações da Telesp, está provocando uma migração de investidores. O mercado já começou a realocar os investimentos realizados nas ações ordinárias (ON) - com direito a voto - e preferenciais (PN) da Telesp. Investidores estão vendendo estes papéis para comprar ações de outras empresas de telecomunicações. Por isso, algumas ações do setor têm tido melhor desempenho do que os papéis da Telesp nos últimos dias, especialmente as ordinárias, que dão direito a voto, avalia o analista do Flemings especializado no setor, Luiz Mann. Ele explicou que este movimento deve diminuir o peso da Telesp na carteira do Ibovespa, que hoje gira em torno de 16%. Ele também lembrou que a participação do papel no Índice vai variar conforme a adesão dos atuais acionistas ao lançamento dos BDRs. Se poucos aderirem, a Telesp vai continuar um papel com bom volume de negócios. Se a adesão pela troca for grande, Telesp perde importância (liquidez). Veja link abaixo sobre a recomendação de analistas com relação às ações da Telesp.