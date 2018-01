Telesp cai 3% hoje O papel Telesp PN, que é hoje a ação com maior peso na carteira do Ibovespa (Índice da Bolsa de Valores de São Paulo), fechou com queda de 3,06%, puxada pela queda da ação da Telefónica, sua controladora, na Bolsa de Madri, de 6,4%. Na expectativa de que os papéis da Telesp serão trocados por ações da Telefónica, na forma de recibos (Brasilian Depositary Receipts), a tendência é de que os papéis da empresa brasileira acompanhem os da espanhola. Vale lembrar que existe uma diferença de preços na relação de paridade da troca dos papéis das duas empresas, neste momento favorável a quem tem ações da Telesp e pode aguardar um melhor momento para a troca. Como a troca é fixa em quantidades, de acordo com o que foi estabelecido pela controladora, pode-se dizer que diante da expectativa de quanto vale a Telefónica, a Telesp está com desconto da ordem de 13%, segundo cálculos do mercado. Ou seja: quem puder manter as ações da Telesp, ou quem comprar hoje, pode esperar um ganho desta ordem daqui até a troca dos recibos. Este é o problema: ninguém sabe se haverá troca - ainda dependendo de aprovação da Comissão de Valores Mobiliários - nem quando será esta troca. Quem puder esperar sem pressa deve ter um ganho certo. Com uma ressalva: se o preço dos papéis de Telesp e Tefefónica caírem tanto a ponto de causarem perdas monetárias absolutas. Ou seja: o preço de Telesp está relativamente mais barato, na comparação com Telefónica. Mas se o preço de mercado cai muito, o investidor pode perder dinheiro, mesmo que a relação de paridade continue indicando ganho relativo de quem compra Telesp para trocar por Telefónica. É, portanto, também uma questão de aposta em qual deve ser a tendência de mercado. E, neste momento, os analistas estão evitando fazer análise de Telesp, dadas as incertezas, e, menos ainda, de Telefónica. Ao menos aqui no Brasil.