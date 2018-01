Telesp: cai o prêmio da troca A proximidade da troca das ações da Telesp por Recibos da Telefónica fez cair a diferença entre a cotação da Telefónica em Madri e da Telesp na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Quando a empresa espanhola anunciou o oferta, no início do ano, trazia aos investidores um ganho de 40%. Agora, o prêmio caiu para algo em torno de 6%. Os cálculos levam em consideração não apenas as cotações dos papéis, mas também a relação de troca entre ambos. Cada 37 mil ações preferenciais - PN, com direito a voto - da Telesp poderão ser trocadas por 48 papéis da Telefónica. De acordo com o analista Eduardo Hajime, da Sudameris Corretora, enquanto os investidores aguardavam a aprovação da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), esse prêmio ficou em 20% em média. Desde a semana passada, após o sinal verde da autarquia, o ganho está cada vez mais reduzido. Para Hajime, agora o prêmio deve ficar próximo de 6%, até que sejam divulgados mais detalhes sobre os prazos da operação. Os investidores precisam saber, por exemplo, quando irá ocorrer a liquidação financeira da operação, ou seja, quando terão os Recibos da Telefónica em mãos. Investidores devem comparar prêmio com o rendimento do CDI O cálculo dos investidores para avaliar se a operação é vantajosa toma como base o rendimento do CDI. Se o prêmio ficar acima do CDI, em determinado período de tempo, a compra das ações da Telesp e a troca por Recibos da Telefónica pode valer a pena. "Se as ações da Telefónica não subirem em Madri, a tendência é que Telesp avance e o prêmio seja reduzido rapidamente." O analista Alexandre Constantini, do Bear Stearns, lembrou que o comportamento dos papéis da Telesp está totalmente atrelado ao da Telefónica. "Ninguém olha mais para os resultados da empresa."