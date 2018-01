Telesp: cálculo para ações PCT pode mudar O presidente da Telefónica Internacional, Antonio Viana Batista, afirmou durante entrevista coletiva ontem que a empresa vai propor durante a Assembléia Geral da Telesp para os pecetistas - acionistas do programa Planta Comunitária de Telefonia (PCT) - a equiparação do valor da ação do PCT com o do papel da Telesp. Veja no link abaixo, como o pecetista pode perder dinheiro na troca de ações da Telesp. Desta forma, cada acionista pecetista não irá perder R$ 357,40 se optar pela venda dos papéis. O executivo não soube dizer quando a Assembléia deverá ser realizada e reconheceu que não há tempo viável caso os pecetistas queiram vender suas ações.