Telesp Cel: tarifa a partir de R$ 0,15 o minuto A Telesp Celular passará a oferecer, no próximo dia cinco de abril, tarifas a partir de R$ 0,15 por minuto aos usuários de seu serviço pós-pago. A nova redução de tarifas, segundo comunicado divulgado pela empresa, beneficiará os clientes do serviço pós-pago que já optaram ou que migrarem para um dos seis pacotes de minutos até o dia 31 de março. Os planos são os seguintes: Planos Minutos inclusos Light 50 50 minutos Standard 90 90 minutos Plus 150 150 minutos Special 300 300 minutos Super 600 600 minutos Total 900 900 minutos A redução de tarifas valerá até 31 de janeiro de 2002, na forma de um desconto de 50% nas ligações realizadas entre aparelhos da Telesp Celular, nas chamadas que excederem o total de minutos contidos no plano de serviços escolhido pelo cliente. Nas novas tarifas já estão contidos impostos. Elas valem para chamadas realizadas ou recebidas em toda a área de cobertura da Telesp Celular no Estado de São Paulo.