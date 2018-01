Telesp Celular: capa de time de futebol A Telesp Celular lançou ontem o Peg&Fale Gol!, um aparelho celular com capas personalizadas dos principais clubes paulistas - Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, Ponte Preta, Guarani e Portuguesa. Além da capa personalizada, o aparelho trará mensagens gratuitas sobre o time. Durante os campeonatos de futebol, as ligações feitas a partir do aparelho Peg&Fale Gol! para outros celulares da Telesp Celular, terão 50% de desconto. Para popularizar o aparelho, a companhia também dará vantagens aos usuários que colocarem créditos no celular. Ao totalizar R$ 200,00 em recarregamento, nos primeiros seis meses de utilização, o cliente do Peg&Fale Gol! ganhará uma camisa oficial do time.