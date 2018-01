Telesp Celular comprará ações da Global Telecom A Portugal Telecom (PT) informou que sua subsidiária brasileira Telesp Celular Participações vai adquirir 49% das ações ordinárias (ON, com direito a voto) e 100% das ações preferenciais (PN, sem direito a voto) das companhias holdings que controlam a Global Telecom SA. Comunicado da empresa informa que as holdings são a DDI Corporation, ITX Corporation e Inepar SA Indústria e Construções. A Global Telecom é operadora de telefonia celular de banda B nos Estados de Paraná e Santa Catarina. O preço oferecido pela participação acionária indireta na Global Telecom foi baseado num preço da empresa de US$ 1,21 bilhão e inclui assumir a dívida da Global Telecom. Além disso, a Telesp Celular fechou um acordo para adquirir as ações restantes das holdings pertencentes à DDI, ITX e Inepar, que controlam a Global Telecom. A Portugal Telecom informou que planeja concluir o acordo da Global Telecom, que está sujeito às obrigações contratuais e à aprovação da Anatel, o quanto antes. As partes envolvidas na transação planejam pedir à Anatel que a Portugal Telecom atue como operadora técnica da Global Telecom, dada a sua experiência nas operações de telefonia celular no Estado de São Paulo Perspectivas de analistas são positivas Na opinião do diretor de análise do banco Brascan, Ricardo Mattei, a notícia sobre a aquisição do controle da Global Telecom pela Telesp Celular deve esquentar o mercado. Segundo ele, esse anúncio chamará atenção dos investidores sobre o setor. A recomendação da instituição é para o investimento em empresas de telefonia fixas. Segundo ele, as fixas são mais favorecidas do que as móveis por haver menor competição e maior potencial de crescimento, a ser impulsionado pelas bandas D e E. O analista de Equity Research do Dresdner Asset Management, Itamar Barbosa, acredita que o anúncio da aquisição representa o primeiro passo no processo de consolidação do setor de telecomunicações no Brasil. No entanto, para ele, ainda é cedo para falar em números, mas ressaltou que a companhia portuguesa está se esforçando para antecipar as metas de desempenho previstas para sua controlada Telesp Celular, o que dá a possibilidade para empresa de anunciar fusões e aquisições antes do final de 2002. A analista de telecomunicações do ABN Amro Bank, Mirela Rappaport, acredita que a aquisição da Global Telecom foi estrategicamente positiva para a Portugal Telecom. Segundo ela, a Portugal Telecom irá proporcionar ganhos de sinergia para a holding portuguesa, no médio e no longo prazos, pelo fato de utilizar a mesma tecnologia que a Telesp Celular (CDMA) e por estar localizada em uma região geográfica vizinha à controlada. "A Portugal Telecom poderá transferir boa parte da infra-estrutura da Telesp Celular em distribuição, serviços e marketing para a área da Global Telecom", explicou.