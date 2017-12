Telesp Celular contesta avaliação do Idec A Telesp Celular, por meio de sua Assessoria de Imprensa, informa que a empresa realizou uma promoção de migração do sistema analógico para o digital, a partir de 27 de novembro de 2000. Os clientes da empresa foram informados sobre a promoção por uma mala direta, contendo todos os procedimentos necessários para a sua participação. Nessa correspondência, segundo a empresa, consta a informação de que a promoção é "válida até 31/1/2001 ou enquanto durarem os estoques". Quanto ao anúncio publicitário, Telesp Celular esclarece que possui cerca de três mil pontos de venda da rede credenciada, além de lojas próprias, o que tornaria inviável a veiculação de todos esses endereços. No entanto, os atendentes do 1404 são orientados a informar aos interessados os endereços das lojas da Telesp Celular mais convenientes ao cliente e também a tirar dúvidas a respeito da promoção em questão. A empresa também esclarece que a procura pelo modelo da Samsung superou as expectativas do próprio fabricante, o que levou à falta do produto no mercado.