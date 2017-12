Telesp Celular: controladora faz oferta por ações A Telesp Celular divulgou hoje o comunicado confirmando que sua controladora Portugal Telecom anunciou a intenção de realizar uma oferta pelas suas ações em circulação no mercado. Segundo a nota, a operação, que ainda está sujeita à aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Banco Central do Brasil e da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), será realizada pela troca dos papéis da operadora móvel brasileira por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da companhia portuguesa, a serem emitidos para a transação. De acordo com comunicado da Portugal Telecom, 58,8% do capital da Telesp Celular ainda está no mercado. A empresa pretende adquirir as 245,4 bilhões de ações preferenciais (PN, sem direito a voto), das quais 60,5% são representadas por ADRs, e 23,9 bilhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Telesp Celular em circulação no mercado. A relação de troca proposta é a seguinte: - 0,852 ações ON da Portugal Telecom por 1.000 ações ON da Telesp Celular; - 0,949 ações PN da Portugal Telecom por 1.000 ações PN da Telesp Celular; - 2,333 ADRs da Portugal Telecom(1) por 1 ADR da Telesp Celular(2). (1) 1 ADR da Portugal Telecom = 1 ação ordinária (2) 1 ADR da Telesp Celular = 2.500 ações preferenciais Segundo o comunicado da empresa, a relação de troca para todas as categorias de ações corresponde a um prêmio de 40% sobre a cotação média de fechamento dos últimos cinco dias de negociação dos papéis e ADRs da Telesp Celular.