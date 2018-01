Telesp Celular: descontos de 50% no pré-pago A Telesp Celular lança promoção para aumentar o uso de aparelho celular. A novidade atingirá todos os clientes que optaram por planos com pacotes de minutos no sistema pós-pago. A empresa concederá desconto de 50% em todas as ligações que excederem minutos contratados em ligações feitas para outros assinantes da Telesp Celular, dentro do Estado de São Paulo. A empresa também colocou em fase experimental a primeira solução de pagamentos por celular do Brasil. Batizado de WAAAP Pag, o serviço permite pagamentos no posto Shell da Avenida João Saad, no Morumbi, e na rede de cinemas Cinemark, do Shopping Plaza Sul. Segundo o presidente da operadora, Abilio Ançã Henriques, o projeto piloto vai até o final de abril. Para o lançamento comercial são aguardadas novas aplicações, como o pagamento em restaurantes, teatros e máquinas de auto-serviço. Por enquanto, apenas os clientes do Banco Bradesco e do cartão Visa poderão utilizar a facilidade, que exige pré cadastramento no site da operadora (www.telespcelular.com.br) e permite débito em conta ou no cartão de crédito.