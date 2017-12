Telesp Celular deve ganhar menos clientes em 2001 O presidente da Telesp Celular, Abílio Ançã Henriques, afirmou que o crescimento da base de clientes em 2001 deve ser inferior ao verificado no ano passado, quando a empresa conquistou 1,4 milhão de novos usuários. "Em 2000, o crescimento foi recorde. Agora continuaremos crescendo, mas em menor escala", disse há pouco em entrevista coletiva. A receita média por usuário deve chegar a um patamar de estabilidade em 2001. No ano passado, ficou em R$ 52,00, uma queda de 18,8% em relação a 1999. Ele disse ainda que a tendência de consolidação do setor deve continuar neste ano. "A consolidação pode vir por meio de fusões ou parcerias, mas é certo que ela virá", afirmou. Ele acrescentou que a Telesp Celular já entrou nesse processo de consolidação, com a aquisição da Global Telecom e a parceria entre a controladora Portugal Telecom e a Telefónica. "Agora, o crescimento por aquisição não é vital no momento para a empresa."