Telesp Celular: dicas para a venda Para conferir se você detém ações ordinárias (ON) da Telesp Celular, basta acessar o site da empresa (veja link abaixo) e informar o seu CPF, se pessoa física, ou CNPJ, no caso de pessoa jurídica. Os resultados da pesquisa referem-se aos cadastros do Banco Real, Câmara de Liquidação e Custódia (CLC) e Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Vale lembrar que a oferta pública de recompra das ações ordinárias da Telesp Celular feita pela Portugal Telecom deverá permanecer aberta até às 13 horas do dia 9 de junho. O investidor interessado deve procurar a instituição que custodia a sua ação. A empresa pagará R$ 30,00 para cada lote de mil ações.