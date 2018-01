Telesp Celular distribui lucro de 2000 Em reunião no dia 30 de janeiro, o Conselho de Administração da Telesp Celular aprovou propostas para a distribuição de R$ 100,355 milhões referente aos lucros obtidos em 2000. Esse valor representa 66% do lucro líquido registrado ano passado, que foi de R$ 152,167 milhões. A administração proporá o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 60,907 milhões aos detentores de ações ordinárias (ON, com direito a voto) e preferenciais (PN, sem direito a voto). O valor será deduzido do montante atribuído às ações como dividendos. Além disso, a administração proporá a distribuição de dividendos no montante de R$ 91,218 milhões a acionistas de papéis ON e PN. Desse valor, serão descontados os juros sobre o capital próprio, líquidos de impostos, resultando em um pagamento de R$ 39,447 milhões para as ações preferenciais.