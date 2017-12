Telesp Celular e Globo Cabo lançam WAP A Telesp Celular anunciou hoje parceria com a Globo Cabo para acesso à Internet via celular, o WAP. A Globo Cabo interligou a sua rede de banda larga à da Telesp Celular para criar uma plataforma digital e utilizá-la como um canal interativo. De imediato, o celular será usado por clientes da Globo Cabo para contratar programas do tipo pay-per-view - o assinante escolhe sua programação. Cerca de 10% do 1,4 milhão de assinantes da Globocabo utilizam com freqüência o pay-per-view. Resultados do WAP da Telesp O presidente da Telesp Celular, Abílio Ançã Henriques, revelou hoje que cerca de 30 mil assinantes já são usuários freqüentes do WAP. De acordo com a Telesp Celular, já foram comercializados 100 mil aparelhos WAP em 12 modelos de 7 fabricantes, com preços que vão de R$ 400,00 a R$ 1.400,00.